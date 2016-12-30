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Трамп прокомментировал решение Путина не высылать американских дипломатов из России

Новости
23:16, 30 декабря
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение президента России Владимира Путина не высылать американских дипломатов из страны в ответ на аналогичное решение США в отношении российских дипломатов. Об этом Трамп написал у себя в твиттере.

«Я всегда знал, что он очень умный», — добавил Трамп.

Ранее США в рамках ограничительных мер в отношении России в ответ на кибератаки выслали из страны 35 российских дипломатов с семьями. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров предложил Путину выслать из России 35 американских дипломатов, но тот решил этого не делать.

Телеканал CNN сообщил, что в качестве ответа на действия США российские власти решили закрыть англо-американскую школу в Москве, в которой учатся дети дипломатов из США. Впоследствии в МИД эту информацию опровергли.

Новые санкции США в отношении России ввели накануне. Поводом для них стала информация о причастности российских властей к кибератакам на Демократическую партию США и попытку таким образом повлиять на исход президентской кампании. В санкционный список попали шесть человек и шесть российских ведомств, в том числе Федеральная служба безопасности и Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ). Помимо этого, из США выслали 35 российских дипломатов.

Обама ввел новые санкции против России. Почему это может заставить Трампа забыть о дружбе с Путиным

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