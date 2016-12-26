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Соратник Трампа допустил отмену большей части указов Обамы

Новости
09:43, 26 декабря
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Большинство  указов, принятых при президенте США Бараке Обаме, могут быть отменены после вступления в должность избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом в интервью Fox News сообщил соратник Трампа, бывший глава Конгресса США Ньют Гингрич.

По его словам, 60% или 70% принятых Обамой указов Трамп может отменить в «первые пару дней» президентства. Последние указы президента Обамы Гингрич назвал «отчаянным безумием».

Соратник Трампа подчеркнул, что новый президент отменит указы с помощью «умных юристов» — даже те, которые не подлежат пересмотру. Помимо этого, по словам Гингрича, Трамп попробует наладить контакт с представителями Демократической партии в Сенате, чтобы увеличить число своих сторонников.

Одним из последних указов Обамы стал запрет продажи разрешений на бурение нефтегазовых скважин на арктических шельфах и в Атлантическом океане. Согласно закону, этот указ может быть пересмотрен не ранее, чем через пять лет.

Избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность 20 января 2017 года после церемонии инаугурации.

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