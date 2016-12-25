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Трамп решил закрыть свой благотворительный фонд во избежание конфликта интересов

Новости
15:33, 25 декабря
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation, чтобы избежать конфликта интересов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление политика.

О сроках закрытия фонда не сообщается. В заявлении Трампа отмечается, что фонд в течение многих лет жертвовал миллионы долларов «бесчисленному количеству объединений», поддерживал ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей. По словам политика, он продолжит заниматься благотворительной деятельностью другими способами.

Между тем, в прокуратуре штата Нью-Йорк заявили, что фонд Трампа не может быть закрыт, так как в отношении организации ведется расследование.

Речь идет о процессе, который начала расследовать прокуратура Нью-Йорка в сентябре 2016 года. По версии следствия, Trump Foundation нарушил закон, который обязывает некоммерческие организации регистрироваться в администрации штата.

The Washington Post напоминает, что в 2015 году году Trump Foundation признался в нарушении правила, согласно которому некоммерческие организации не могут использовать средства благотворительного фонда для помощи себе, своим родственникам и собственному бизнесу.

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