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Трамп допустил начало новой ядерной гонки вооружений

Новости
11:32, 24 декабря
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Президент США Дональд Трамп допустил начало новой гонки ядерных вооружений. Об этом он заявил в телефонном разговоре с журналистом MSNBC Мики Бжезински. О содержании разговора Бжезински рассказала в эфире шоу Morning Joe.

Бжезински сообщила, что разговор был о ядерном оружии и во время диалога Трамп, как утверждает журналист, заявил: «Пусть будет ядерная гонка. Мы превзойдем их по всем показателям и продержимся дольше».

По словам Бжезински, она обсуждала с Трампом его твит, который он написал два дня назад. В нем говорилось о необходимости США усиливать и наращивать ядерный потенциал.

Помощники Трампа, комментируя это сообщение, подчеркивали, что избранный президент имел в виду опасность попадания ядерного оружия в руки террористов, а сам твит не означает начала новой гонки ядерных вооружений. Американские СМИ при этом назвали его «самым опасным» высказыванием Трампа и «очень плохим знаком».

В тот же день, 22 декабря, президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, поручил укрепить ядерные силы России новейшими ракетными комплексами, способными бороться с любыми существующими системами ПРО.

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