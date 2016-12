Трамп допустил начало новой ядерной гонки вооружений

Бжезински сообщила, что разговор был о ядерном оружии и во время диалога Трамп, как утверждает журналист, заявил: «Пусть будет ядерная гонка. Мы превзойдем их по всем показателям и продержимся дольше».

По словам Бжезински, она обсуждала с Трампом его твит, который он написал два дня назад. В нем говорилось о необходимости США усиливать и наращивать ядерный потенциал.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes