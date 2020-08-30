18+
Новости
Программы
Репортажи
Lite Кино
BBC
Horizon Top Gear Взрыв в Манчестере. Наши истории Горожане 2.0 Дарреллы Дебаты Би-би-си День, который изменит мою жизнь Джоанна Ламли на Шелковом пути Доктор Фостер Документальные фильмы Луи Теру Европа изнутри. Десять лет разногласий Знакомьтесь: люди Конкорд. Гонка на сверхзвуковой скорости Космическая гонка 21 века Краш-диета: большой эксперимент Легенды. Величайшие личности 20 века Незабытые Особенный, как я Пресса Революции. Идеи, изменившие мир Саудиты Секс, скальпели и липосакция Средиземноморье с Саймоном Ривом Стейси Дули Тренинг на местах Эд Боллз. Америка Трампа Новости BBC на Дожде
Магазин Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив
Еще
74,01
88,06
45,94
11579,30
Поддержи Дождь
Подписаться Поддержать Дождь
Любой донейт — это вклад в наше и ваше будущее. Тысячи людей, таких же, как вы, уже помогают нам.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.
Новости

Троих жителей Забайкалья оштрафовали за «переименование» поселка в «Путин вор»

30 августа, 11:20
424
0

Агинский районный суд в Забайкалье оштрафовал троих местных жителей за надпись «Путин вор» на сопке в поселке Агинское. Об этом сообщается на сайте суда.

Название поселка Агинское выложено камнями на сопке. В ночь на 1 июня ее переделали в «Путин вор».

Фото: Партия прогресса РБ / Twitter

Суд признал троих человек виновными в мелком хулиганстве, двоим назначили штрафы по 700 рублей, еще одному — 800 рублей. В решении суда говорится, что трое жителей «ради шутки, с целью развеселить друг друга, для всеобщего обозрения переставили местами камни в надписи „Агинское“, получив надпись „П…“». Они признали свою вину.

После появления надписи в администрации Агинского района заявляли, что это фотомонтаж. Однако затем глава района Андрей Дашин подтвердил подлинность фотографий.

«Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш посёлок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нём»», — говорил он.

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Все варианты подписки
Другие новости
Число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 25 млн человек Сегодня в 10:27 СК Беларуси возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам Сегодня в 10:02 The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ Вчера в 20:21 В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом Вчера в 18:54 Умер актер Владимир Андреев Вчера в 17:42 В Минске прошли задержания во время женского марша солидарности Вчера в 17:11 Путин наградил Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Вчера в 16:39 Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку на фоне протестов в стране Вчера в 16:09 ВЭБ отчитался о многомиллиардных убытках из-за льготных кредитов бизнесу во время эпидемии Вчера в 15:14 Илон Маск показал устройство для связи мозга с компьютером. Его испытали на свиньях Вчера в 14:11
Все новости
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Клиника в Берлине: Алексея Навального отравили
Новости
Клиника в Берлине: Алексея Навального отравили
24 августа
Кому нужно отравление Навального, кого боится Лукашенко, какой транзит придумал Путин. Константин Гаазе складывает два и два
Политика. Прямая линия
Кому нужно отравление Навального, кого боится Лукашенко, какой транзит придумал Путин. Константин Гаазе складывает два и два
26 августа
Лукашенко вышел из вертолета с автоматом и стал мемом. Собрали лучшие шутки
Заметки
Лукашенко вышел из вертолета с автоматом и стал мемом. Собрали лучшие шутки
24 августа
Спецэфир: «Марш новой Беларуси». Более 100 тысяч участников, Лукашенко и сын Коля с автоматами в руках
Здесь и сейчас
Спецэфир: «Марш новой Беларуси». Более 100 тысяч участников, Лукашенко и сын Коля с автоматами в руках
23 августа
Разработчик «Новичка» — о диагнозе Навального: «Провал в Англии показал, что им пользоваться нельзя»
Здесь и сейчас. Вечернее шоу
Разработчик «Новичка» — о диагнозе Навального: «Провал в Англии показал, что им пользоваться нельзя»
24 августа
Лукашенко в бронежилете и с оружием в руках прилетел во Дворец Независимости. Видео
Видео дня
Лукашенко в бронежилете и с оружием в руках прилетел во Дворец Независимости. Видео
23 августа
«Жыве Беларусь!» Стас Намин — о финале Лукашенко, знакомстве с Хокингом, Йоко Оно, Шостаковичем, дружбе с Брэдбери и мести Де Ниро
Синдеева
«Жыве Беларусь!» Стас Намин — о финале Лукашенко, знакомстве с Хокингом, Йоко Оно, Шостаковичем, дружбе с Брэдбери и мести Де Ниро
25 августа
В России будут выпускать британскую вакцину от COVID-19. Кто ее создал? Она лучше нашей? Когда можно сделать прививку?
Интервью
В России будут выпускать британскую вакцину от COVID-19. Кто ее создал? Она лучше нашей? Когда можно сделать прививку?
24 августа
Протесты в Беларуси: день 15. Как это было
Трансляция
Протесты в Беларуси: день 15. Как это было
23 августа
Пройден первый этап борьбы с кризисом. Что с безработицей? Вторая волна сокращений? Почему доллар подорожал?
Деньги. Прямая линия
Пройден первый этап борьбы с кризисом. Что с безработицей? Вторая волна сокращений? Почему доллар подорожал?
24 августа
Спаси и сохрани Куштау. Как башкиры отстояли свою землю
Репортаж Дождя
Спаси и сохрани Куштау. Как башкиры отстояли свою землю
24 августа
Почему Навального захотели устранить именно сейчас? Три причины от Евгении Альбац
Нюансы с Юлией Таратутой
Почему Навального захотели устранить именно сейчас? Три причины от Евгении Альбац
27 августа
Неделя, которая войдет в историю. Чем все закончится для Лукашенко и белорусов
И так далее с Михаилом Фишманом
Неделя, которая войдет в историю. Чем все закончится для Лукашенко и белорусов
14 августа
«Крысавчики». Михаил Козырев — о тайном обществе диктаторов
Би Коз
«Крысавчики». Михаил Козырев — о тайном обществе диктаторов
26 августа
«Борщи варить все могут, а мы можем делать революцию». Пять личных историй героинь белорусского протеста
Женщины сверху
«Борщи варить все могут, а мы можем делать революцию». Пять личных историй героинь белорусского протеста
20 августа
Рыцарь-одиночка. Дмитрий Быков о том, как наивная проза Хемингуэя оглушила читателей своей мощью и повлияла даже на братьев Стругацких
Нобель
Рыцарь-одиночка. Дмитрий Быков о том, как наивная проза Хемингуэя оглушила читателей своей мощью и повлияла даже на братьев Стругацких
18 августа
Токсичный позитив: как не навредить близким в стремлении поддержать?
Психология на Дожде
Токсичный позитив: как не навредить близким в стремлении поддержать?
26 августа
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
Партнерский материал
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
18 августа
Пропагандисты ищут Майдан в Беларуси, Соловьев сливает Лукашенко, а Дождь разоблачили
Fake News
Пропагандисты ищут Майдан в Беларуси, Соловьев сливает Лукашенко, а Дождь разоблачили
15 августа
Партнерские материалы
Россия — это Европа

Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Telegram YouTube Одноклассники
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
О нас
Вакансии Реклама Интернет-магазин Контакты Финансовая отчетность
Смартфоны
iOS Android
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Android TV
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Dune Android
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор сайта: Соловьев В.В.
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, комната 2
Электронный адрес редакции: tdzyadko@tvrain.ru
Телефон редакции: +7 (495) 744-01-77