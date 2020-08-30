Троих жителей Забайкалья оштрафовали за «переименование» поселка в «Путин вор»

Агинский районный суд в Забайкалье оштрафовал троих местных жителей за надпись «Путин вор» на сопке в поселке Агинское. Об этом сообщается на сайте суда.

Название поселка Агинское выложено камнями на сопке. В ночь на 1 июня ее переделали в «Путин вор».

Фото: Партия прогресса РБ / Twitter

Суд признал троих человек виновными в мелком хулиганстве, двоим назначили штрафы по 700 рублей, еще одному — 800 рублей. В решении суда говорится, что трое жителей «ради шутки, с целью развеселить друг друга, для всеобщего обозрения переставили местами камни в надписи „Агинское“, получив надпись „П…“». Они признали свою вину.

После появления надписи в администрации Агинского района заявляли, что это фотомонтаж. Однако затем глава района Андрей Дашин подтвердил подлинность фотографий.

«Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш посёлок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нём»», — говорил он.