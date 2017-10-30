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В российских школах проведут урок о защите от травли в интернете

30 октября, 01:37
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В понедельник в российских школах проведут «единый урок безопасности» в интернете, на котором расскажут о способах защиты от кибербуллинга — онлайн-травли, говорится в телеграм-канале Министерства образования и науки.

«Особое внимание на уроке-2017 уделено кибербуллингу или массовому „троллингу“ — преследованию в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Помимо этого школьникам расскажут, как защищать персональные данные, совершать безопасные покупки онлайн, а также «анализировать правдивость и достоверность информации» в интернете. На уроке будут использованы видеоматериалы с данными о «самых актуальных киберугрозах текущего года, согласно данным силовых ведомств».

Организатор урока — комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества. В прошлом году в подобной акции приняли участие 12,4 миллиона школьников.

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