Киев оценил свои потери от ограничения Россией транзита товаров в $1 млрд

Украина потеряла более $1 млрд после ограничения Россией транзита украинских товаров. Об этом в интервью «Общественному радио» сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

«Потери из-за ограничения транзита по территории России составляют более миллиарда долларов, это около двух процентов ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков», — сказал Довгань. Он добавил, что установленные ограничения являются уникальным случаем транзитной войны.

С 1 января 2016 года Россия приостановила транзит украинских товаров в Казахстан через свою территорию. В отношении Украины было введено продуктовое эмбарго, потому что она поддерживала антироссийские санкции.

На Украине 10 января прошлого года вступил в силу запрет на ввоз российских товаров на территорию страны, в том числе и на транзит. Это спровоцировало у России проблемы с поставкой продуктов в Молдавию.