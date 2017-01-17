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Киев оценил свои потери от ограничения Россией транзита товаров в $1 млрд

Новости
17:16, 17 января
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Украина потеряла более $1 млрд после ограничения Россией транзита украинских товаров. Об этом в интервью «Общественному радио» сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань. 

«Потери из-за ограничения транзита по территории России составляют более миллиарда долларов, это около двух процентов ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков», — сказал Довгань. Он добавил, что установленные ограничения являются уникальным случаем транзитной войны.

С 1 января 2016 года Россия приостановила транзит украинских товаров в Казахстан через свою территорию. В отношении Украины было введено продуктовое эмбарго, потому что она поддерживала антироссийские санкции.

На Украине 10 января прошлого года вступил в силу запрет на ввоз российских товаров на территорию страны, в том числе и на транзит. Это спровоцировало у России проблемы с поставкой продуктов в Молдавию. 

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