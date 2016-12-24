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Трамп получил «очень приятное послание» от Путина на Рождество

Новости
20:05, 23 декабря
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Избранный президент США Дональд Трамп получил от президента России Владимира Путина письмо с поздравлениями на Рождество и Новый год, сообщает CNN. 

AP Photo/Mindaugas Kulbis

В письме Путин передал Трампу «самые теплые рождественские и новогодние поздравления» и призвал нового президента США «сделать настоящие шаги для возобновления двухстороннего сотрудничества».

«Очень приятное послание от Владимира Путина, его мысли очень правильные», — прокомментировал письмо Трамп.

В своем письме Путин заявил, что «серьезные глобальные и региональное проблемы показывают, что отношения между Россией и США остаются важным фактором в организации стабильности и безопасности в современном мире». 

Смотрите: Путин через каминную трубу приходит на Рождество к Трампу: пародия Saturday Night Live. Фрагмент рождественского выпуска шоу

22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог России и США на всех уровнях находится в «замороженном состоянии».

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