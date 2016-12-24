Трамп получил «очень приятное послание» от Путина на Рождество
Избранный президент США Дональд Трамп получил от президента России Владимира Путина письмо с поздравлениями на Рождество и Новый год, сообщает CNN.
В письме Путин передал Трампу «самые теплые рождественские и новогодние поздравления» и призвал нового президента США «сделать настоящие шаги для возобновления двухстороннего сотрудничества».
«Очень приятное послание от Владимира Путина, его мысли очень правильные», — прокомментировал письмо Трамп.
В своем письме Путин заявил, что «серьезные глобальные и региональное проблемы показывают, что отношения между Россией и США остаются важным фактором в организации стабильности и безопасности в современном мире».
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22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог России и США на всех уровнях находится в «замороженном состоянии».