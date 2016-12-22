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Трамп выбрал 80-летнего миллиардера советником по дерегуляции бизнеса

Новости
02:31, 22 декабря
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Избранный президент США Трамп выбрал 80-летнего миллиардера Карла Айкана советником по дерегуляции бизнеса, сообщает CNBC со ссылкой на заявление переходной команды Трампа.

В тексте заявления говорится, что Айкан не будет официально государственным служащим и ему не придется оставлять свой бизнес.

По словам Трампа, помощь Айкана в «сокращении требований, удушающих страну, будет бесценна».

Айкан заявил, что «при президенте Обаме американские бизнесмены оказались парализованы новыми законами и «750 миллиардами часов» бюрократической работы. «Пора избавиться от излишнего регулирования и позволить нашим предпринимателям делать то, что они лучше всего умеют — создавать работу и поддерживать сообщества», — сказал он.

Икан был неофициальным советником Трампа в последние месяцы и участвовал в кадровых назначениях новой команды Трампа, отмечает CNBC.

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