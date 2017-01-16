Трамп увязал отмену санкций против России с сокращением ядерных вооружений

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отмена санкций против России может быть связана с договоренностью о сокращении ядерных вооружений. Об этом он заявил в интервью The Times.

«На Россию наложены санкции — посмотрим, можно ли будет заключить с ней какие-нибудь хорошие договоренности. В частности, я думаю, что ядерных вооружений должно быть намного меньше, их нужно очень значительно снизить», — сказал он.

Накануне в интервью The Wall Street Journal Трамп заявил, что готов отменить санкции против России при условии ее сотрудничества с Вашингтоном. При этом новый президент не намерен снимать ограничения в течение некоторого времени после инаугурации. Возможной сферой сотрудничества Москвы и Вашингтона он назвал борьбу с терроризмом.

«Если мы поладим и Россия будет действительно нам помогать, то зачем кому-то санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» — цитирует Трампа The Wall Street Journal.

Избранный президент также сообщил о намерениях встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации.

На прошлой неделе издание BuzzFeed опубликовало доклад, в котором говорилось о контактах членов предвыборной команды Трампа с российским правительством, а также о наличии у российских спецслужб компрометирующей информации в отношении избранного президента.

США также обвинили Россию во вмешательстве в предвыборую кампанию в США с целью помочь Трампу, который неоднократно заявлял о симпатии по отношению к России, одержать победу на оппонентом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп в ответ на это заявил, что у него нет никаких связей с России. В Кремле также отвергли заявления о вмешательстве России в американские выборы.