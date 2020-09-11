Трамп рассказал о наличии у США неизвестного другим оружия

Соединенные Штаты разработали вооружение, о котором никто не знает. Об этом журналистам рассказал президент США Дональд Трамп, стенограмма его слов приводится на сайте Белого дома.

«У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, чтобы таки и оставалось. У нас есть невероятные системы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о готовящейся книге журналиста The Washington Post Боба Вудворда.

Трамп отметил, что за последние три с половиной года США потратили 2,5 триллиона долларов на армию, и сейчас вооруженные силы страны «сильнее, чем когда-либо».

В книге Боба Вудворда «Ярость», копию которой получили некоторые американские СМИ, приводятся слова Трампа о наличии у США секретной ядерной системы. «Я создал ядерную систему — систему оружия, которой никогда раньше не было в этой стране. У нас есть то, о чем [президент России Владимир] Путин и [председатель КНР] Си [Цзиньпин] никогда раньше не слышали», — сказал Трамп.

Источники Business Insider подтвердили разработку США секретной системы вооружения.

Некоторые эксперты скептически отнеслись к словам Трампа, учитывая его склонность к преувеличениям, пишет The Independent. Согласно одной из теорий, речь идет баллистической ракете D5 малой мощности, запускаемой с подводных лодок, вооруженной боеголовкой W76-2.