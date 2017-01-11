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Трамп пообещал быть с Путиным «жестче» Клинтон

Новости
19:40, 11 января
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, получится ли у него наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Фото: AP

«Я не знаю, удастся ли мне наладить отношения с Путиным. Может, не удастся. Но если нет, то как вы думаете, могла ли бы Хиллари [Клинтон] быть жестче с Путиным, чем я? Я буду жестче», — сказал Трамп.

Он отметил, что если Путину «нравится Трамп, то это называется преимуществом».

«У меня нет никаких дел с Россией. Я не брал кредитов, у меня нет деловых связей с Россией», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о публикации доклада о «российском компромате» на него.

Трамп также заявил, что хакерские атаки в отношении США атаки совершают Россия и другие страны. «Я думаю, это была Россия, но кибератаки (против США) совершают и другие страны», — отметил он.

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