Трамп прокомментировал заявления о наличии у российских спецслужб компромата на него

Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал публикации о том, что у российских спецслужб, возможно, есть компрометирующая его информация, и о том, что представители его штаба в ходе предвыборной кампании общались с представителями российского правительства.

«Тотальная охота на ведьм», — написал он.

Старший советник Трампа и бывший менеджер его кампании Келлиэнн Конуэей заявила, что «ничего не подтверждено».

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что спецслужбы США представили Трампу засекреченные материалы о возможном наличии у российской разведки компрометирующей избранного президента информации, касающейся его личных и финансовых дел. В документах также говорилось о том, что между связанными с предвыборным штабом Трампа люди и посредниками российского правительства в ходе президентской кампании происходил «продолжающийся обмен информацией».

Накануне группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект об усилении санкций против России из-за ее «вмешательства в выборы».

Шестого января ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности опубликовали отчет, в котором говорилось о попытках России повлиять на выборы в США при помощи кибератак и пропаганды. В нем утверждалось, что российские хакеры взломали серверы Демократической партии и украли материалы, компрометирующие кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Затем эти материалы были размещены на сайтах WikiLeaks и DCLeaks. В Кремле причастность к кибератакам отрицают.