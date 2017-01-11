Трамп пообещал заставить Россию уважать США как никогда раньше

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что при нем Россия будет уважать США гораздо больше, чем при других президентах.

«Путину не стоит этим (хакерскими атаками) заниматься. Когда я буду президентом, он не будет этим заниматься. Россия будет уважать нас гораздо больше, чем при других президентах», — сказал Трамп.

Он добавил, что «проблема не только в России», так как «данные о 22 миллионах пользователей были украдены Китаем».

Трамп подчеркнул, что надеется на улучшение отношений с Россией, но не будет предлагать ей «перезагрузку как Хиллари [Клинтон]».

«Все страны будут уважать нас гораздо больше, чем это было во время прошлых руководителей», — заключил он.

Ранее в ходе пресс-конференции он согласился с мнением о причастности России к хакерским атакам. Он добавил, что хакерские атаки в отношении США совершают и другие страны. В частности, этим занимается Китай, подчеркнул Трамп.