Прямой эфир
59,58
63,24
55,47
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Трамп пообещал заставить Россию уважать США как никогда раньше
В МГУ прокомментировали слова ректора о третьем месте вуза в общемировом рейтинге
Трамп признал причастность России к хакерским атакам на США
Москалькова выступила против законопроекта о лишении должников единственного жилья

Трамп пообещал заставить Россию уважать США как никогда раньше

Новости
20:25, 11 января
4 562
3
Поделиться

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что при нем Россия будет уважать США гораздо больше, чем при других президентах.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«Путину не стоит этим (хакерскими атаками) заниматься. Когда я буду президентом, он не будет этим заниматься. Россия будет уважать нас гораздо больше, чем при других президентах», — сказал Трамп.

Он добавил, что «проблема не только в России», так как «данные о 22 миллионах пользователей были украдены Китаем».

Трамп подчеркнул, что надеется на улучшение отношений с Россией, но не будет предлагать ей «перезагрузку как Хиллари [Клинтон]».

«Все страны будут уважать нас гораздо больше, чем это было во время прошлых руководителей», — заключил он.

Ранее в ходе пресс-конференции он согласился с мнением о причастности России к хакерским атакам. Он добавил, что хакерские атаки в отношении США совершают и другие страны. В частности, этим занимается Китай, подчеркнул Трамп.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2