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Трамп назвал имя будущего пресс-секретаря Белого дома

Трамп назвал имя будущего пресс-секретаря Белого дома

Новости
00:31, 23 декабря
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Избранный президент США Дональд Трамп назначит директора по коммуникациям Национального республиканского комитета Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома, сообщает CNN со ссылкой на заявление переходного штаба Трампа.

Пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа Хоуп Хикс станет директором по стратегическим коммуникациям, а занимавший должность представителя Трампа Джейсон Миллер — директором по коммуникациям. За социальные сети в Белом доме будет отвечать Дэн Скавино.

45-летний Спайсер провел последние шесть лет в должности директора по коммуникациям Республиканского комитета. 28-летняя Хикс отвечала за связи с общественностью в бизнесе Иванки Трамп, а потом — в предвыборной кампании Трампа. Скавино познакомился с Трампом, работая помощником в гольф-клубе, а затем стал генеральным менеджером Национального гольф-клуба Трампа. В феврале Скавино был назначен ответственным за социальные сети в его предвыборном штабе.

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США в начале ноября, опередив свою соперницу Хиллари Клинтон по числу полученных голосов выборщиков. Его инаугурация намечена на 20 января.

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