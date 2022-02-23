Трамп назвал «гениальным» решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР 

Бывший президент США Дональд Трамп называл «гениальным» решение Владимира Путина о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он сказал в подкасте «The Clay Travis and Buck Sexton Show».

«Я вчера зашел в дом, там был включен телевизор и я говорю: „Это гениально“. Путин признал значительную часть Украины независимой. Это замечательно. <...> И он собирается войти туда и будет миротворцем. Это самая мощная миротворческая сила», — сказал Трамп.

Бывший американский президент также заявил, что США могли бы сделать что-то подобное на своей южной границе с Мексикой.

Несмотря на это, Трамп заявил, что если бы он до сих пор был президентом США, Путин бы не смог признать независимость ДНР и ЛНР.

«Я ему (Путину) нравился. И он мне нравился. Знаете ли, он крепкий орешек, в нем много обаяния и гордости. И он любит свою страну, понимаете? <…> Я знал, что он всегда хотел в Украину. Я говорил с ним об этом. Я говорил: „Ты не можешь этого сделать. Ты не сделаешь этого“», — сказал бывший президент США.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, на следующий день Совет Федерации разрешил задействовать российскую армию за рубежом.

Фото на превью: пресс-служба Кремля