Трамп заявил о своей жесткости к России и надежде на хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на выстраивание с Россией хороших отношений, отметив свою жесткость по отношению к стране по сравнению с другими президентами США. Об этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что относится к России намного жестче, чем предыдущие президенты США — Барак Обама, Джордж Буш или Билл Клинтон.

«Может быть, жестче, чем любой другой президент. В то же время, как я часто говорил, налаживание отношений с Россией — это хорошая, а не плохая вещь. Я действительно ожидаю, что у нас снова будут хорошие отношения с Россией», — написал он.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что после увольнения Трампом в 2017 году главы ФБР Джеймса Коми сотрудники ведомства начали специальное расследование. Они пытались выяснить, работал ли Трамп в интересах России против США намеренно или неосознанно попал под влияние Москвы. Его действия планировали проверить на угрозу национальной безопасности США.

Трамп, комментруя публикацию, отметил, что увольнения Коми ожидали как республиканцы, так и демократы.