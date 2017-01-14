Трамп пообещал отменить санкции в случае сотрудничества России с США

Избранный президент США Дональд Трамп открыт для того, чтобы отменить санкции, введенные в отношении России, при условии, что Москва будет сотрудничать с Вашингтоном. Об этом Трамп заявил в интервью изданию The Wall Street Journal.

После своей инаугурации Трамп не будет отменять санкции против России «по крайней мере какой-то время», заявил избранный президент. Он также сообщил, что может отменить санкции в случае, если Россия будет помогать США бороться с террористами или оказывать попощь в других сферах, важных для США.

«Если мы поладим и Россия будет действительно нам помогать, то зачем кому-то санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?», — заявил Трамп.

Избранный президент также сообщил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путины после своей инаугурации.

13 января в команде Трампа рассказали, что готовят телефонный разговор будущего президента США с Путиным. После выборов в США в ноябре 2016 года Трамп и Путин поговорили по телефону и сошлись на мнении, что «российско-американские отношения нужно выправлять».

В ходе своей избирательной компании Трамп неоднократно заявлял о своей симпатии по отношению к Путину. После победы Трампа на выборах в США обвинили Россию в том, что она вмешалась в преддвыборную кампанию в США путем хакерских атак для того, чтобы помочь Трампу победить. Избранный президент США после этого заявлял, что у него нет никаких связей с Россией.