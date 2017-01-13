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Команда Трампа рассказала о подготовке телефонного разговора с Путиным

Новости
20:02, 13 января
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Переходная администрация избранного президента США Дональда Трампа готовит его телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил представитель команды Шон Спайсер. Их беседа состоится после инаугурации Трампа, передает Reuters.

Спайсер отметил, что организацию телефонного звонка 28 декабря уже обсудили выдвинутый на пост советника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и посол России в США Сергей Кисляк.

Он добавил, что Флинн после обсуждения звонка отправил Кисляку сообщение, в котором пожелал ему счастливого Рождества. 

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Россию на мероприятии представит Кисляк. 

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