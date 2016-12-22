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Трамп заявил о необходимости расширить ядерный потенциал США

Новости
20:19, 22 декабря
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны усилить и расширить свой ядерный потенциал. Об этом он написал в своем твиттере. Ранее в четверг президент России Владимир Путин призвал укрепить ядерные силы России.

«Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки», — написал Трамп.

Накануне президент России Владимир Путин поручил на коллегии Минобороны укрепить ядерные силы России ракетными комплексами, способными бороться с любыми существующими и перспективными системами противоракетной обороны (ПРО).

В октябре Россия приостановила сотрудничество с США в ядерных исследованиях, соглашение о котором было подписано в сентябре 2013 года. МИД России пояснил, что существует множество причин ухудшения двухсторонних отношений, в том числе, и односторонний выход Соединенных Штатов из договора об ограничении систем ПРО.

Позже первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия нацелит ядерное оружие на любые объекты НАТО в ответ на агрессивные действия со стороны организации и расширение альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «понятными» слова Клинцевича и отметил, что российские законодатели имеют право на свою точку зрения. 

Путин ранее также призывал не «бряцать атомным оружием», потому что это вредная риторика. При этом глава государства отмечал, что ядерное оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечиния мира и безопасности. 

 

 

 

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