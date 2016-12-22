Трамп повторил предложение запретить мусульманам въезд в США после теракта в Берлине

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение запретить мусульманам иммигрировать в страну после того, как грузовик въехал в толпу людей в Берлине, сообщает ABC News.

«Вы знаете мои планы. Это все доказывает, что я прав на 100%», — ответил Трамп на вопрос, намерен ли он ограничить иммиграцию мусульман в США.

Он назвал теракт в Берлине «атакой на человечество» и заявил, что «это нужно остановить».

В декабре 2015 года во время своей президентской кампании Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить въезд мусульман на территорию США до тех пор, пока все мировые лидеры не разберутся «с тем, что происходит». Такое заявление он сделал после массового убийства в калифорнийском Сан-Бернардин. Ответственность за атаку, жертвами которой стали 14 человек, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в западном Берлине. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за случившееся также взяло на себя ИГ.