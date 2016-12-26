Toyota отзывает в России почти 19 тысяч Lexus из-за проблем с тормозной системой

Под отзыв попали три модели — Lexus NX 200, Lexus NX 200t и Lexus NX 300h — реализованные с 11 сентября 2014 года. Стояночный тормоз в автомобилях этих моделей может не активироваться автоматически, сообщили в Росстандарте. Это связано с некорректным программированием блока управления тормозной системы.

«В ситуации, когда трансмиссия будет находится в режиме „паркинг“, существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь, может повысить риск возникновения аварии», — говорится в сообщении.

Всем владельцам Lexus этих моделей сообщат о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для ремонта. Специалисты бесплатно обновят программное обеспечение блока управления тормозной системы.