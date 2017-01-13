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Германия объяснила приглашение на саммит в Берлин попавшего под санкции Ткачева

Германия объяснила приглашение на саммит в Берлин попавшего под санкции Ткачева

Новости
19:57, 13 января
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Глава Минесельхоза Александр Ткачев был приглашен на встречу министров сельского хозяйства стран G20 в Германии, так как текст приглашения был отправлен всем странам-участникам «двадцатки». Об этом Reuters рассказала представитель немецкого министерства сельского хозяйства  Кристина Вендт.

«Приглашения были отправлены всем участникам группы G20, и Россия является ее участникам», — напомнила Вендт

Ранее немецкое издание RND сообщило, что Германия намерена пригласить Ткачева на встречу министров сельского хозяйства стран G20, которая пройдет в Берлине 22 января, несмотря на то, что он находится в санкционном списке. По его информации, для этого был повышен статус мероприятия: его приравняли к встрече под эгидой ОБСЕ.

Минсельхоз России уже подтвердил участие Ткачева в саммите. В сообщении также говорится, что министр проведет там ряд двусторонних встреч с коллегами.

Ткачева включили в расширенный санкционный список Европейского союза в 2014 году. В то время он занимал пост губернатора Краснодарского края. Санкции в отношении него предполагают, в том числе, и запрет на въезд в страны Евросоюза. 

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