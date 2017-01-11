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Кандидат на пост госсекретаря США заявил об опасности России для страны

Новости
18:25, 11 января
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Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия сегодня представляет угрозу. По его словам, американские союзники по НАТО правы в своем беспокойстве о «возрождающейся России». Об этом Тиллерсон сказал на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям, сообщает CNN.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Он также заявил, что Россия не имеет юридического права на Крым. В ходе слушаний Тиллерсон добавил, что поддерживает «закон Магнитского».

«В то время как Россия ищет уважения и значимости на международной арене, ее недавние действия не учитывают американские интересы», — сказал Тиллерсон.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией должно быть «на основе общих интересов, например, снижения глобальной угрозы терроризма». «Но там, где разногласия остаются, мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников», — отметил он.

Тиллерсон также добавил, что доклад о хакерских атаках, в которых власти обвинили Россию, «вызывает беспокойство».

«Я читал доклад, который был опубликован 6 января. Этот отчет явно вызывает беспокойство и показывает, что все действия, о которых вы сказали, были предприняты», — сказал Тиллерсон. Отвечая на вопрос, причастен ли президент России Владимир Путин к организации кибератак, Тиллерсон сказал, что «не может подтвердить это, хотя это отмечено в отчете».

Ранее Тиллесрсон занимал должность главы компании ExxonMobil. Его критиковали за связи российским руководством. В 2012 году он указом президента Владимира Путина был награжден Орденом дружбы.

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