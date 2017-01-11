Кандидат на пост госсекретаря США заявил об опасности России для страны

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия сегодня представляет угрозу. По его словам, американские союзники по НАТО правы в своем беспокойстве о «возрождающейся России». Об этом Тиллерсон сказал на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям, сообщает CNN.

Он также заявил, что Россия не имеет юридического права на Крым. В ходе слушаний Тиллерсон добавил, что поддерживает «закон Магнитского».

«В то время как Россия ищет уважения и значимости на международной арене, ее недавние действия не учитывают американские интересы», — сказал Тиллерсон.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией должно быть «на основе общих интересов, например, снижения глобальной угрозы терроризма». «Но там, где разногласия остаются, мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников», — отметил он.

Тиллерсон также добавил, что доклад о хакерских атаках, в которых власти обвинили Россию, «вызывает беспокойство».

«Я читал доклад, который был опубликован 6 января. Этот отчет явно вызывает беспокойство и показывает, что все действия, о которых вы сказали, были предприняты», — сказал Тиллерсон. Отвечая на вопрос, причастен ли президент России Владимир Путин к организации кибератак, Тиллерсон сказал, что «не может подтвердить это, хотя это отмечено в отчете».

Ранее Тиллесрсон занимал должность главы компании ExxonMobil. Его критиковали за связи российским руководством. В 2012 году он указом президента Владимира Путина был награжден Орденом дружбы.