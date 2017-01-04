Кандидат на пост госсекретаря США откажется от доли в ExxonMobil

Бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон разорвет все связи с компанией, если будет назначен на пост госсекретаря США. Об этом говорится в заявлении компании, на которое ссылается Bloomberg.

Сообщается, что Тиллерсон продаст около 600 тысяч акций ExxonMobil, которые ему принадлежат. Он также откажется от бонусов в размере 4,1 миллиона долларов, которые должен был получить в ближайшие три года.

В середине декабря Тиллерсон, которому избранный президент США Дональд Трамп предложил пост госсекретаря в своей администрации, заявил об уходе из корпорации.

О номинации Тиллерсона на пост госсекретаря стало известно во вторник, 13 декабря. Дональд Трамп, подтверждая свое решение о выборе Тиллерсона, назвал его одним из лидеров мирового бизнеса. При этом кандидатуру госсекретаря США должен одобрить сенат, а Тиллерсона критиковали за связи российским руководством.

В 2012 году он указом президента Владимира Путина был награжден Орденом дружбы.