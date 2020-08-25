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Новости

TikTok подал в суд на администрацию Дональда Трампа

25 августа, 12:26
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Сервис TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за указа, который запрещает гражданам страны заключать сделки с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok. Об этом говорится в пресс-релизе приложения.

Фото: Zuma / TASS 

Дональд Трамп подписал этот указ из-за того, что компания собирает персональные данные американских пользователей, а это «предположительно, позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, собирать досье с личными данными для шантажа и корпоративного шпионажа».

В TikTok заявили, что американские власти не представили доказательств этой версии. Кроме того, компания указывает, что приняла исключительные меры для защиты конфиденциальности и безопасности американских пользователей. В частности, она хранит их данные не в Китае, а в США и Сингапуре отдельно от других продуктов ByteDance. TikTok представлял властям США подтверждающую документацию, когда они проводили расследование о покупке американского караоке-приложения Musical.ly компанией ByteDance.

По мнению сервиса, власти также проигнорировали то, что ключевые сотрудники компании и модераторы — американцы, живущие в США, поэтому на них не распространяется действие китайского законодательства.

7 августа Дональд Трамп подписал два указа, которые запрещают американцам заключать сделки с компаниями ByteDance и Tencent (мессенджер WeChat). Они вступят в силу 15 сентября.

Запретить или поглотить. Как Трамп может лишить своих же блогеров заработка на TikTok
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