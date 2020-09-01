Тихановская «категорически не согласилась» с двумя утверждениями штаба Бабарико о создании новой партии

Светлана Тихановская поддержала создание штабом Бабрико партии «Вместе», однако не согласилась с двумя утверждениями, которые Бабарико высказал в ходе записанного ранее видео о создании партии. Об этом она написала в своем телеграм-канале «Пул Первой».

«Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть», — написала Тихановская.

Она также не согласилась с заявлением Бабарико о необходимости проведения конституционной реформы. «Такая постановка цели не отвечает требованием беларуского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной Конституционной реформе в неопределенные сроки», — заявила она.

Ранее Виктор Бабарико назвал проведение конституционной реформы одной из основных целей создания партии «Вместе».

В течение 20 лет Бабарико был председателем правления Белгазпромбанка, в мае 2020 года он подал в отставку и объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах. В середине июня силовики задержали Бабарико и его сына Эдуарда, власти Беларуси обвиняют Виктора Бабарико в уклонении от налогов и отмывании средств.