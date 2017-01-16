Human Rights Watch включила российскую кампанию в Сирии и Трампа в список угроз правам человека

Международная правозащитная организация Human Rights Watch включила избранного президента США Дональда Трампа в список угроз правам человека наряду с российской операцией в Сирии и миграционным кризисом в европейских странах. Об этом говорится в ежегодном докладе организации «Опасный рост популизма»

Авторы документа называют риторику Трампа «опасной», а его предвыборную кампанию «ярким примером политики нетерпимости». Избранный президент США, по мнению Human Rights Watch, представил «бессмысленный и даже контрпродуктивный» план борьбы с терроризмом, очерняющий мусульманское сообщество, сотрудничество с которым необходимо для планирования дальнейшего противодействию экстремистам. Трампа в докладе также критикуют за то, что он «не проявил желания ограничить массовую слежку».

Избранного президента США Трампа часто критиковали за его резкую риторику в отношении мусульман и мигрантов. В частности, он обещал построить стену на границе с Мексикой и ввести на территории США специальные ограничительные меры по отношению к мусульманам.

Другой угрозой правам человека Human Rights Watch называют российскую кампанию в Сирии, а именно помощь президента России Владимира Путина сирийскому лидеру Башару Асаду. Как отмечается в докладе, политическая карьера Асада «держится на российской военной поддержке». «Нет никаких доказательств того, что Кремль, имея огромное число рычагов воздействия, использовал свое положение, чтобы остановить убийства гражданских лиц», — заявили в Human Rights Watch.

Россия начала операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Ее целью была названа борьба с боевиками террористической организации «Исламское государство», однако западные страны регулярно обвиняли Москву в ударах по мирному населению и представителям так называемой умеренной оппозиции. Российские власти эти обвинения отвергают.