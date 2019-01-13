The Washington Post узнала о сокрытии Трампом деталей переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп пытался скрыть детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые проходили на саммите G20 в Гамбурге в июле 2018 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди действующих и бывших американских чиновников.

По информации издания, после встречи в Гамбурге Трамп попытался получить записи переговоров и попросил переводчика не обсуждать детали с другими чиновниками администрации. О действиях Трампа стало известно, когда один из советников Белого дома и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США запросили информацию у переводчика.

The Washington Post отмечает, что ограничения, установленные Трампом, являются частью более широкой схемы, с помощью которой Трамп пытается защитить свои связи с Путиным от общественного контроля.

Источники издания сообщили, что о личных встречах Трампа и Путина за последние два года нет подробных данных, в том числе в секретных документах. The Washington Post отмечает, что это происходит на фоне предполагаемой заключительной стадии расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре Трампа и членов его команды перед выборами президента в 2016 году.

Бывшие чиновники отметили, что поведение Трампа противоречит действиям предыдущих президентов США, доверявшим свидетелям на переговорах, которые вели подробные записи для предоставления их другим чиновникам.

В Госдепартаменте не ответили на просьбу издания прокомментировать информацию.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели полноформатные переговоры в июле 2018 года на саммите G20 в Гамбурге. Во встрече также участвовали глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.