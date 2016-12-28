The Washington Post рассказала о подготовке в Белом доме санкций против России из-за кибератак

Администрация американского президента Барака Обамы готовит экономические санкции и скрытые кибероперации в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство в выборы в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

О некоторых из этих мер может быть объявлено уже в ближайшие дни, отмечает издание.

Для введения санкций в Белом доме планируют использовать вступивший в силу в прошлом году указ, который дает президенту право давать ответ на кибератаки из-за рубежа. Однако в нем не говорится о кибероперациях, целью которых является воздействие на президентские выборы. В Белом доме ведут работу над тем, чтобы адаптировать закон к этой ситуации, отмечает издание. Для этого президентской администрации придется присвоить электоральной компьютерной системе статус «критической инфраструктуры», отмечает газета.

«Для этого (введения санкций — Дождь) нужно, во-первых, иметь основания заявить о том, что сама используемая на выборах инфраструктура — такая, как базы данных штатов, — это критическая инфраструктура, и во-вторых, о том, что русские действительно нанесли ей урон. Это два серьезных показателя», — заявил The Washington Post представитель администрации.

Ранее спецслужбы США сообщили о свидетельствах вмешательства России в президентские выборы в США, а Барак Обама заявил, что США ответят на кибератаки.

«Мы должны действовать. И мы будем действовать — в то время и в том месте, которое выберем сами. Некоторые (меры) могут быть явными и (официально) объявленными, некоторые — нет», — сказал Обама.

Власти США обвиняют Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии. Бумаги позднее были опубликованы сайтом WIkiLeaks, а Обама заявил, что кибератаки нанесли больше вреда кандидату от демократов Хиллари Клинтон, а не ее оппоненту-республиканцу Дональду Трампу. Он также рассказал, что говорил о кибератаках с президентом Владимиром Путиным в сентябре на саммите в Китае.