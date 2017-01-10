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The Wall Street Journal рассказала об опасных сближениях самолетов США и России в небе над Сирией

Новости
04:25, 10 января
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Российские пилоты в небе над Сирией не включают опознавательные сигналы, «игнорируя международные протоколы», и подлетают на опасное расстояние к американским самолетам, сообщает The Wall Street Journal.

«Редко — если вообще когда-либо, они отвечают устно. Редко — если вообще когда-либо — они уступают дорогу. Мы уступаем им путь. Мы не знаем, что они могут и не могут видеть, и мы не хотим, чтобы они врезались в одного из нас», — рассказал газете бригадный генерал Чарльз Коркоран, командир 380-го экспедиционного крыла ВВС США, участвовавший в американских военных миссиях.

Полковник американских ВВС, командир 380-й экспедиционной операционной группы Пол Берч рассказал, что однажды российский самолет оказался на расстоянии «нескольких сотен футов» от американского истребителя и «не знал об этом».

Российское Министерство обороны не ответило на письменные запросы газеты о комментарии.

Россия и США в октябре 2015 года подписали меморандум о безопасности полетов в небе над Сирией, а в конце декабря российское Министерство обороны и Пентагон провели видеоконференцию, на которой обсуждались меры по избежанию «инцидентов и недопонимания» в этой сфере.

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