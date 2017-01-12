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The Wall Street Journal назвала имя автора доклада о связях Трампа с Россией
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The Wall Street Journal назвала имя автора доклада о связях Трампа с Россией

Новости
02:27, 12 января
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Автором опубликованного накануне изданием BuzzFeed доклада о связях избранного президента США Дональда Трампа является бывший сотрудник британской разведки 52-летний Кристофер Стил, пишет The Wall Street Journal.

Фото: Reuters

Газета ссылается на «осведомленные источники».

Сейчас Стил является одним из директоров лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd, работающей в сфере безопасности.

Второй директор фирмы — 58-летний Кристофер Борроуз — в среду отказался «подтверждать или опровергать» информацию о том, что Стил является автором доклада.

Сам Стил ранее несколько раз отказался давать газете интервью. Его посредник объяснял это тем, что тема «слишком горячая».

По информации источников газеты, Стил не только подготовил доклад, но и разработал план передачи этой информации в правоохранительные органы Европы и США, в том числе в ФБР. При этом у ФБР, по данным The Wall Street Journal, пока нет доказательств достоверности доклада.

У автора доклада хорошая репутация в мире спецслужб, он работал в России на протяжении нескольких лет, рассказал изданию Джон Сайфер, бывший сотрудник ЦРУ. При этом Эндрю Вордсворт, основатель специализирующейся на расследованиях лондонской фирмы Raedas, назвал содержащуюся в документе информацию «совсем не убедительной».

Американское издание BuzzFeed накануне опубликовало доклад, в котором говорилось, что российские спецслужбы «разрабатывали» Трампа на протяжении примерно пяти лет и что у них есть досье с компрометирующим избранного президента США информацией. Отмечалось, что расследование для доклада было проведено бывшим сотрудником британской разведки, а оплачивали его соперники Трампа в Республиканской и Демократической партиях. The Wall Street Journal пишет, что свидетельств оплаты услуг компании Orbis нет в отчетности ни одной из двух партий, однако деньги могли переводиться через посреднические организации.

В Кремле заявления о «российском досье» на Трампа назвали «полной фальшивкой».

Трамп написал в своем твиттере, что это «фейковые новости» и «тотальная охота на ведьм». Его инаугурация должна состояться 20 января.

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