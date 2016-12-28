The New York Times рассказала о признании российскими чиновниками существования допинговой программы

«За несколько дней интервью с The New York Times российские чиновники сказали, что больше не оспаривают изобличительный набор фактов, в деталях описавших допинговую программу, у которой мало исторических аналогов, если они вообще имеются», — пишет газета.

Газета ссылается на слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которая заявила, что «это был институциональный заговор».

Анцелиович отметила, что представители высшего уровня правительства с программой связаны не были.

Газета также цитирует главу Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.

«С моей точки зрения как бывшего министра спорта и президента Олимпийского комитета мы сделали много ошибок», — заявил он изданию.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В нем говорится о причастности тысяч российских спортсменов, среди которых — медалисты зимних Игр в Сочи — к «российской государственной допинговой программе».

В расследовании WADA говорится, что этой системой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.

Вице-премьер и бывший министр спорта Виталий Мутко, комментируя доклад, заявил, что «в Сочи было просто нереально делать то, в чем нас обвиняют».

Сам Макларен в комментарии The New York Times во вторник заявил, что рад, что российские чиновники больше не оспаривают доводы его доклада. По его словам, таким образом они могут пытаться остановить дальнейшие расследования в этом направлении.