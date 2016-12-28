Прямой эфир
60,68
63,44
56,69
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
The New York Times рассказала о признании российскими чиновниками существования допинговой программы
The Washington Post сообщила о подготовке в Белом доме санкций против России из-за кибератак
«Коммерсантъ» узнал об отказе системы уборки закрылков Ту-154
Россия обыграла Латвию со счетом 9:1 в матче молодежного Чемпионата мира по хоккею

The New York Times рассказала о признании российскими чиновниками существования допинговой программы

Новости
05:41, 28 декабря
651
0
Поделиться

Российские чиновники впервые признали существование допинговой программы в стране, сообщает The New York Times.

AP Photo/Lee Jin-man

«За несколько дней интервью с The New York Times российские чиновники сказали, что больше не оспаривают изобличительный набор фактов, в деталях описавших допинговую программу, у которой мало исторических аналогов, если они вообще имеются», — пишет газета.

Газета ссылается на слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которая заявила, что «это был институциональный заговор».

Анцелиович отметила, что представители высшего уровня правительства с программой связаны не были.

Газета также цитирует главу Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.

«С моей точки зрения как бывшего министра спорта и президента Олимпийского комитета мы сделали много ошибок», — заявил он изданию.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В нем говорится о причастности тысяч российских спортсменов, среди которых — медалисты зимних Игр в Сочи — к «российской государственной допинговой программе».

В расследовании WADA говорится, что этой системой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.

Вице-премьер и бывший министр спорта Виталий Мутко, комментируя доклад, заявил, что «в Сочи было просто нереально делать то, в чем нас обвиняют».

Сам Макларен в комментарии The New York Times во вторник заявил, что рад, что российские чиновники больше не оспаривают доводы его доклада. По его словам, таким образом они могут пытаться остановить дальнейшие расследования в этом направлении.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
«Значит, дело не в допинге»: на какие вопросы так и не ответило WADA? Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова — о второй части доклада Макларена и ее последствиях
Михаил Куснирович: «Одеть всю страну — это круто. Нам это удалось» Владелец ГУМа и Bosco di Ciliegi о том, почему новое поколение восстает против корпораций, Bosco никогда не станет масс-маркетом, а Олимпиада в Сочи стала для бренда «верхней точкой»
О спорт, ты — месть! Отыгрались на инвалидах или отомстили за допинг? Как Россия стала спортивным изгоем
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2