The Moscow Times и «Важные истории»: у семьи Чемезова есть апартаменты на курорте Болгарии. Этот город связывают с криминальной группировкой

Топ-менеджеры «Роснефти», ВТБ, «Газпрома» и семья главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова владеют апартаментами на черноморском курорте в Болгарии. Его контролирует компания, которую связывают с местной криминальной группировкой, говорится в совместном расследовании изданий «Важные истории», The Moscow Times и болгарского центра журналистских расследований Bird.

Фото: Димитар Стоянов / BIRD

Речь идет о курорте святых Константина и Елены, расположенном рядом с портовым городом Варна. Согласно данным реестра недвижимости Болгарии, россияне владеют 25 из 28 апартаментов площадью от 100 квадратных метров в элитном жилом комплексе рядом с отелем «Эстрее Палас».

В расследовании говорится, что апартаменты приобрели более 15 семей из России, в том числе топ-менеджеры крупнейших госкомпаний и их родственники. По данным изданий, среди владельцев — бывшая жена и сын главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, зампредправления ВТБ Валерий Лукьяненко, президент «РН Менеджмент» (входит в «Роснефть») Юлиан Левин, дочери и супруга бывшего главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова, жена главы Ростехнадзора Алексея Алешина, а также бывший руководитель информационной службы «Газпрома» Александр Беспалов.

Стоимость апартаментов, принадлежащих сыну Чемезова Александру, составляет примерно шесть миллионов рублей, утверждается в расследовании. Там же говорится, что супруга главы «Ростеха» Любовь Чемезова приобрела апартаменты за девять миллионов рублей, а одна из самых дорогих квартир на курорте за 42 миллионов рублей принадлежит семье бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова.

С 2009 года курорт Святых Константина и Елены принадлежит компании «ТИМ», которую авторы расследования связывают с криминальной группировкой. В материале утверждается, что группировка появилась в 1993 году. По данным изданий, ее лидеры— бывшие болгарские морпехи из элитного спецподразделения Тихомир Иванов, Иво Каменов и Марин Митев. Позже они зарегистрировали компанию «ТИМ», названную так по первым буквам их имен.

В депешах американских дипломатов, опубликованных WikiLeaks, структура «ТИМ» называется «организованной преступной группировкой», которая занимается похищением людей, вымогательством, сутенерством, игорным бизнесом, наркотрафиком и угоном автомобилей. Представители «ТИМ» отвергали эту информацию.

В расследовании говорится, что во время строительства апартаментов для российской элиты «ТИМ» стала интересоваться российским активами. В 2008 году правительство Татарстана передало компании «Химимпортом», входящей в «ТИМ», половину государственной авиакомпании «Татарстан» и местного аэропорта.