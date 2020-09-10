18+
Новости
Программы
Репортажи
Lite Кино
BBC
Horizon Top Gear Взрыв в Манчестере. Наши истории Горожане 2.0 Дарреллы Дебаты Би-би-си День, который изменит мою жизнь Джоанна Ламли на Шелковом пути Доктор Фостер Документальные фильмы Луи Теру Европа изнутри. Десять лет разногласий Знакомьтесь: люди Конкорд. Гонка на сверхзвуковой скорости Космическая гонка 21 века Краш-диета: большой эксперимент Легенды. Величайшие личности 20 века Незабытые Особенный, как я Пресса Революции. Идеи, изменившие мир Саудиты Секс, скальпели и липосакция Средиземноморье с Саймоном Ривом Стейси Дули Тренинг на местах Эд Боллз. Америка Трампа Новости BBC на Дожде
Магазин Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив
Еще
75,04
89,15
40,31
10382,10
Поддержи Дождь
Подписаться Поддержать Дождь
Любой донейт — это вклад в наше и ваше будущее. Тысячи людей, таких же, как вы, уже помогают нам.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.
Новости

The Moscow Times и «Важные истории»: у семьи Чемезова есть апартаменты на курорте Болгарии. Этот город связывают с криминальной группировкой

10 сентября, 16:44
1 334
0

Топ-менеджеры «Роснефти», ВТБ, «Газпрома» и семья главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова владеют апартаментами на черноморском курорте в Болгарии. Его контролирует компания, которую связывают с местной криминальной группировкой, говорится в совместном расследовании изданий «Важные истории», The Moscow Times и болгарского центра журналистских расследований Bird.

Фото: Димитар Стоянов / BIRD 

Речь идет о курорте святых Константина и Елены, расположенном рядом с портовым городом Варна. Согласно данным реестра недвижимости Болгарии, россияне владеют 25 из 28 апартаментов площадью от 100 квадратных метров в элитном жилом комплексе рядом с отелем «Эстрее Палас».

В расследовании говорится, что апартаменты приобрели более 15 семей из России, в том числе топ-менеджеры крупнейших госкомпаний и их родственники. По данным изданий, среди владельцев — бывшая жена и сын главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, зампредправления ВТБ Валерий Лукьяненко, президент «РН Менеджмент» (входит в «Роснефть») Юлиан Левин, дочери и супруга бывшего главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова, жена главы Ростехнадзора Алексея Алешина, а также бывший руководитель информационной службы «Газпрома» Александр Беспалов.

Стоимость апартаментов, принадлежащих сыну Чемезова Александру, составляет примерно шесть миллионов рублей, утверждается в расследовании. Там же говорится, что супруга главы «Ростеха» Любовь Чемезова приобрела апартаменты за девять миллионов рублей, а одна из самых дорогих квартир на курорте за 42 миллионов рублей принадлежит семье бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова.

С 2009 года курорт Святых Константина и Елены принадлежит компании «ТИМ», которую авторы расследования связывают с криминальной группировкой. В материале утверждается, что группировка появилась в 1993 году. По данным изданий, ее лидеры— бывшие болгарские морпехи из элитного спецподразделения Тихомир Иванов, Иво Каменов и Марин Митев. Позже они зарегистрировали компанию «ТИМ», названную так по первым буквам их имен.

В депешах американских дипломатов, опубликованных WikiLeaks, структура «ТИМ» называется  «организованной преступной группировкой», которая занимается похищением людей, вымогательством, сутенерством, игорным бизнесом, наркотрафиком и угоном автомобилей. Представители «ТИМ» отвергали эту информацию.

В расследовании говорится, что во время строительства апартаментов для российской элиты «ТИМ» стала интересоваться российским активами. В 2008 году правительство Татарстана передало компании «Химимпортом», входящей в «ТИМ», половину государственной авиакомпании «Татарстан» и местного аэропорта.

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Все варианты подписки
Другие новости
В Беларуси задержали бывшего журналиста президентского пула, поддержавшего протесты в стране Сегодня в 18:01 «Я удовлетворен своей работой». Адвокат Пашаев рассказал, что защищал Ефремова бесплатно Сегодня в 17:53 Умерла актриса Дайана Ригг. Она снималась в «Игре престолов» и «Мстителях» Сегодня в 17:03 В Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ Сегодня в 16:58 В Минздраве около половины случаев суицида связали с алкоголем Сегодня в 16:24 В Казани арестовали водителя эвакуатора за изнасилование 13‑летней девочки. Он был одет в спецовку ГИБДД Сегодня в 16:01 В Большом театре отменили оперу из-за болезни солиста. У него заподозрили коронавирус Сегодня в 15:58 Боксера Кушиташвили приговорили к условному сроку по делу о нападении на росгвардейца и хранении наркотиков Сегодня в 15:49 Reuters: китайские власти запретили СМИ писать о фильме «Мулан» Сегодня в 14:52 Бизнесмена, давшего показания на Фургала, отпустили под домашний арест Сегодня в 14:22
Все новости
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
От Кремля ждут объяснений про «Новичок», Лукашенко сдает страну, трехдневная репетиция думских выборов
И так далее с Михаилом Фишманом
От Кремля ждут объяснений про «Новичок», Лукашенко сдает страну, трехдневная репетиция думских выборов
4 сентября
«Алло, Варшава? Майк, ты сейчас умрешь!» Как соцсети отреагировали на перехваченный Беларусью «разговор Варшавы и Берлина»
Заметки
«Алло, Варшава? Майк, ты сейчас умрешь!» Как соцсети отреагировали на перехваченный Беларусью «разговор Варшавы и Берлина»
4 сентября
«„Северного потока-2“ больше не существует». Михаил Крутихин — о возможных санкциях России из-за отравления Навального
Здесь и сейчас
«„Северного потока-2“ больше не существует». Михаил Крутихин — о возможных санкциях России из-за отравления Навального
6 сентября
«Новичок» снова в деле, Учитель отвечает сыну Цоя, минские студенты побеждают ОМОН
Нюансы с Юлией Таратутой
«Новичок» снова в деле, Учитель отвечает сыну Цоя, минские студенты побеждают ОМОН
3 сентября
Полкабмина России в гостях у Лукашенко, последнее слово Ефремова, что Навальный нашел у томских чиновников
Здесь и сейчас. Вечернее шоу
Полкабмина России в гостях у Лукашенко, последнее слово Ефремова, что Навальный нашел у томских чиновников
3 сентября
Новая искренность Путина. Кирилл Мартынов — об отравлении Навального «Новичком» и подготовке к интервенции в Беларусь
Политика. Прямая линия
Новая искренность Путина. Кирилл Мартынов — об отравлении Навального «Новичком» и подготовке к интервенции в Беларусь
2 сентября
Навальный отключен от аппарата ИВЛ. Его состояние улучшилось
Новости
Навальный отключен от аппарата ИВЛ. Его состояние улучшилось
7 сентября
Соловьев знает, кто отравил Навального, детей используют ради Путина, Беларусь омайданилась
Fake News
Соловьев знает, кто отравил Навального, детей используют ради Путина, Беларусь омайданилась
4 сентября
Протесты в Беларуси: Марш единства. Онлайн
Трансляция
Протесты в Беларуси: Марш единства. Онлайн
6 сентября
Netflix, займы, ВВП. И ни слова про Беларусь. Новый сезон «Денег»!
Деньги
Netflix, займы, ВВП. И ни слова про Беларусь. Новый сезон «Денег»!
3 сентября
«Заказчик — Путин». Илья Яшин — о покушении на Навального, и почему люди не вышли после этого на улицы
Еще не вечер
«Заказчик — Путин». Илья Яшин — о покушении на Навального, и почему люди не вышли после этого на улицы
7 сентября
«Худшие времена будут осенью». Евгений Гонтмахер — о выходе России из кризиса, белорусском бремени для Москвы и обнулении обещаний Путина
Деньги. Прямая линия
«Худшие времена будут осенью». Евгений Гонтмахер — о выходе России из кризиса, белорусском бремени для Москвы и обнулении обещаний Путина
31 августа
«Я — сексоголик». Интервью с нимфоманкой, которая смогла победить зависимость
Женщины сверху
«Я — сексоголик». Интервью с нимфоманкой, которая смогла победить зависимость
2 сентября
Третья сила. Сможет ли штаб Навального объединить оппозицию и победить «Единую Россию» в Новосибирске
Репортаж Дождя
Третья сила. Сможет ли штаб Навального объединить оппозицию и победить «Единую Россию» в Новосибирске
7 сентября
Цой-младший просит Путина запретить кино. Михаил Козырев — о том, почему отцу было бы стыдно за сына
Би Коз
Цой-младший просит Путина запретить кино. Михаил Козырев — о том, почему отцу было бы стыдно за сына
3 сентября
«ХОМОН», ОМОН и проливной дождь: как прошел «Марш единства» в Минске. Фоторепортаж Дождя
Фотогалереи
«ХОМОН», ОМОН и проливной дождь: как прошел «Марш единства» в Минске. Фоторепортаж Дождя
6 сентября
«Жыве Беларусь!» Стас Намин — о финале Лукашенко, знакомстве с Хокингом, Йоко Оно, Шостаковичем, дружбе с Брэдбери и мести Де Ниро
Синдеева
«Жыве Беларусь!» Стас Намин — о финале Лукашенко, знакомстве с Хокингом, Йоко Оно, Шостаковичем, дружбе с Брэдбери и мести Де Ниро
25 августа
Грабители ворвались в дом студентки во время урока по зуму. Однокурсники вызвали полицию — преступников поймали
Видео дня
Грабители ворвались в дом студентки во время урока по зуму. Однокурсники вызвали полицию — преступников поймали
7 сентября
«Зорко одно лишь сердце». Почему сказка «Маленький принц» стала второй по популярности книгой после Библии
Страшные сказки
«Зорко одно лишь сердце». Почему сказка «Маленький принц» стала второй по популярности книгой после Библии
29 августа
Переработки опасны для вашей жизни. Как распознать и победить эмоциональное выгорание?
Психология на Дожде
Переработки опасны для вашей жизни. Как распознать и победить эмоциональное выгорание?
2 сентября
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
Партнерский материал
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
18 августа
Карлик — в каждом из нас. Что читать у Пера Лагерквиста, и как понять через его прозу современную Россию
Нобель
Карлик — в каждом из нас. Что читать у Пера Лагерквиста, и как понять через его прозу современную Россию
1 сентября
Партнерские материалы

Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Telegram YouTube Одноклассники
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
О нас
Вакансии Реклама Интернет-магазин Контакты Финансовая отчетность
Смартфоны
iOS Android
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Android TV
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Dune Android
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор сайта: Соловьев В.В.
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, комната 2
Электронный адрес редакции: tdzyadko@tvrain.ru
Телефон редакции: +7 (495) 744-01-77