The Insider: Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события перед отравлением. Его соратники называют это преувеличением

Политик Алексей Навальный полностью пришел в себя и вспомнил все события перед отравлением вплоть до того, как потерял сознание в туалете самолета, сообщает The Insider со ссылкой на источники.

Обновлено. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что статья The Insider «очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей».

Продолжение: «Огромное количество фактических ошибок». Соратники Навального — о статьях, где говорится об улучшении его состояния

По информации Der Spiegel, в немецкой клинике «Шарите», где находится Навальный, усилили охрану — The Insider отмечает, что там объявили «красный уровень» угрозы после того, как выяснилось, что у политика восстановилась память.

К Навальному начали пускать посетителей — до этого в его палату пускали только врачей и супругу.

The Insider пишет, что, по мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться на 90%, а психически он уже полностью пришел в себя.

8 сентября в «Шарите» сообщили, что Навального вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшилось, он начал реагировать на речь.

Политику стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в Омске и спустя почти двое суток перевезли в Германию, где врачи заявили, что Навальный был отравлен.

Накануне немецкая газета Die Zeit писала, что для отравления использовали новый тип вещества «Новичок», который нанесли на чашку или добавили в чай. По данным газеты, организаторы отравления рассчитывали, что Навальный умрет на борту самолета. То, что он выжил, связывают с решением пилота совершить экстренную посадку и с действиями врачей в аэропорту, которые оперативно вкололи политику антидот.