The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ

Подельника россиянина Вадима Красикова, подозреваемого в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, зовут Роман Давыдов (настоящее имя — Роман Демьянченко), он служил в спецподразделении «Вымпел» ФСБ. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.

Роман Демьянченко 1980 года рождения служил в «Вымпеле» ФСБ и с 2011 года стал получать пенсию. Авторы расследования предположили, что Демьянченко получил ранение во время одной из спецопераций. В 2019 году он официально числился сотрудником компании «Вымпел — Содействие», которая принадлежит президенту ассоциации ветеранов «Вымпела» Эдуарду Бендерскому и другу главы Центра специальных назначений ФСБ.

Роман Демьянченко. Фото: The Insider

Демьянченко взял поддельное имя «Романа Давыдов» за 10 дней до получения шенгенской визы в июле 2019 года. В налоговой базе он указал то же место работы, что и Красиков, — компанию ЗАО «Руст».

Ранее журналисты выяснили, что Бендерский неоднократно общался с Красиковым за несколько дней перед поездкой в ​​Германию. Демьянченко и Красиков не общались напрямую по мобильной связи, однако имели общего собеседника, действующего полковника ФСБ. У знакомых Демьянченко он записал в телефоне как «Рома Вымпел» и «Рома ФСБ».

Общим собеседником Демьянченко и Красикова был бывший сотрудник московского угрозыска Андрея Сазонцева. The Insider называет его членом «Великолепной семерки» ФСБ, которая причастна к ряду убийств за границей.

О еще одном россиянине, подозреваемом в причастности к убийству Хангошвили, 26 июня сообщил Spiegel.

Командира Зелимхана Хангошвили убили в Берлине в августе 2019 года. Власти Германии считают, что к его убийству причастны российское правительство или региональные власти Чечни. Россия отвергает эти обвинения. 18 июня прокуратура Германии предъявила обвинения Вадиму Красикову.