The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Журнал The Economist опубликовал ежегодный «индекс бигмака», согласно которому курс рубля на 70% меньше, чем должен быть. Это самый низкий показатель среди остальных валют.

Фото: агентство «Москва»

Согласно исследованию, в России один сэндвич «бигмак» в Макдоналдсе стоит 135 рублей, а в США — 5,81 доллара (около 444 рублей по нынешнему курсу). Для уравнения стоимости «бигмаков» доллар должен стоить 23,24 рубля.

Помимо рубля, самыми недооцененными валютами в мире оказались индийская рупия (-56,2%), украинская гривна (-58,1%), румынский лей (-58,6%), малайзийский ринггит (-58,9%), индонезийская рупия (-59,3%) и турецкая лира (-67,9%).

По отношению к доллару переоцененными оказались только швейцарский франк и норвежская крона — на 20,2% и 10% соответственно.

Также рубль стал самой недооцененной валютой по «индексу бигмака», учитывающему ВВП стран. Авторы исследования считают, что в государствах с низким показателем ВВП цены на бургеры должны быть ниже, чем в богатых странах. По такой методике рубль оказался дешевле на 52,1%, чем он должен быть.

В январе 2021 года The Economist также посчитал рубль самой недооцененной валютой в мире по «индексу бигмака». На тот момент курс рубля по отношению к доллару был занижен на 68%.