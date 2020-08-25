The Bell: «Яндекс» начал эвакуировать сотрудников офиса в Минске

Компания «Яндекс» вывезла в Россию часть сотрудников офиса в Минске, где 13 августа прошли обыски. Тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали в загородные дома. Об этом The Bell рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Пресс-служба компании подтвердила Tut.by, что часть работников покинула город. Один из собеседников The Bell уточнил, что пока из Минска вывезли лишь некоторых из них. Остальные в связи с пандемией коронавируса уже несколько месяцев работают из дома.

По информации The Bell, компания также организовала оперативный штаб, который занимается вопросами безопасности местных сотрудников и оказанием юридической помощи тем, кому она требуется.

Такие меры начали применять после обысков 13 августа, когда в офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди в черной одежде, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.

Официальная причина обыска до сих пор неизвестна. Источники The Bell утверждают, что силовики пытались получить данные сервиса «Такси».

После обысков в «Яндексе» компания Rakuten (сервис Viber) также решила эвакуировать офис и, если ситуация не улучшится, уйти из Беларуси, потому что компания «не может инвестировать в страну, где люди живут в страхе».