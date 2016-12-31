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Умер первый менеджер The Beatles

Новости
12:43, 31 декабря
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Бизнесмен и музыкальный менеджер Аллан Уильямс умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается в фейсбуке его клуба Jacaranda.

«Основатель Jacaranda и человек, который открыл The Beatles, ушел от нас в возрасте 86 лет. Его наследие позволило нам оставаться в сердце ливерпульской музыкальной сцены  на протяжении 60 лет, и память о нем будет жить в каждой группе, которая играла на нашей сцене», — сообщается на странице клуба.

В 1958 году Аллан Уильямс арендовал мастерскую по ремонту часов и переделал ее в кофейню, которую назвал Jacaranda. Участники группы The Beatles часто посещали кофейню. Вскоре The Beatles начали играть в кофейне. В 1960 году Уильямс организовал концерту группы в других клубах. Уильямс и The Beatles прекратили сотрудничать в 1961 году. 

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