Тест на коронавирус патриарха Кирилла показал отрицательный результат

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Патриарх чувствует себя хорошо, сказал Иларион. По его словам, несмотря на это, он проведет на карантине две недели, потому что этого требуют правила.

Ранее патриарх Кирилл не смог принять участие в церковных мероприятиях и ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

С 9 на 10 октября в России выявили 12 846 новых случаев коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.