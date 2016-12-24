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Власти США предупредили о возможных терактах во время рождественских праздников

Новости
00:02, 24 декабря
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Власти США сообщили о возможных атаках террористов «Исламского государства» на праздничных мероприятиях в Рождество, в том числе в церквях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Документ с предупреждением об атаках подготовили ФБР и Министерство внутренней безопасности. Его отправили в правоохранительные органы и частные охранные организации по всей территории США.

Бюллетень отправили после того, как сайты террористической организации опубликовали список с адресами американских церквей. В нем нет информации о каких-либо определенных и значимых угрозах. Документ был создан в целях предосторожности, учитывая сезон праздников.

В Берлине 20 декабря в толпу посетителей рождественской ярмарки въехал грузовик. В результате погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Полиция и прокуратура Германии квалифицировали произошедшее как теракт.

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