Власти США предупредили о возможных терактах во время рождественских праздников

Власти США сообщили о возможных атаках террористов «Исламского государства» на праздничных мероприятиях в Рождество, в том числе в церквях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Документ с предупреждением об атаках подготовили ФБР и Министерство внутренней безопасности. Его отправили в правоохранительные органы и частные охранные организации по всей территории США.

Бюллетень отправили после того, как сайты террористической организации опубликовали список с адресами американских церквей. В нем нет информации о каких-либо определенных и значимых угрозах. Документ был создан в целях предосторожности, учитывая сезон праздников.

В Берлине 20 декабря в толпу посетителей рождественской ярмарки въехал грузовик. В результате погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Полиция и прокуратура Германии квалифицировали произошедшее как теракт.