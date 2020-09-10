Теннисист Даниил Медведев выиграл в четвертьфинале US Open у россиянина Андрея Рублева
В одной четвертой турнира Большого шлема US Open впервые в истории встретились два российских теннисиста: 13-я ракетка мира Даниил Медведев и 78-й в рейтинге ATP Андрей Рублев, передает РБК. Медведев победил по результату трех партий.
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась победой Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).
В полуфинале Медведев встретится с победителем другого четвертьфинала, австрийцем Домиником Тимом. Матч состоится 11 сентября.
В прошлом году Даниил Медведев дошел до финала US Open. В последнем матче он проиграл в пяти сетах второй ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю, который за свою карьеру 13 раз победил на турнирах Большого шлема.
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