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Художник Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании
Продюсер Театра.doc обвинил Павленского в избиении актера
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Продюсер Театра.doc обвинил Павленского в избиении актера

Новости
14:56, 16 января
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Сценарист и продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский заявил, что художник Петр Павленский с соратницей Оксаной Шалыгиной напали на одного из актеров театра. Об этом он рассказал «Новой газете». 

Всеволод Лисовский. Фото: Олег Карлсон / Facebook

По информации газеты, в отношении Павленского и Шалыгиной проводится проверка по двум статьям Уголовного кодекса. Ранее Павленский рассказал Дождю, что в отношении него и Шалыгиной проводится проверка по статье 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»). Заявление на него и Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина, утверждает он.

Лисовский рассказал «Новой», что «Павленский с женой и группой товарищей» избили одного из актеров театра. Имя актера он не назвал.

«Он встречался с нашей актрисой [Анастасией Слониной]. Актеру показалось, что Павленский и его соратница оказывают ей знаки внимания. Он хотел узнать почему. В ходе переписки, абсолютно гопнической, они с Павленским договорились о встрече. Подъехала машина, из нее вышли четыре человека и стали избивать этого актера. У нас есть запись с камер видеонаблюдения. На видео видно, как его валят на землю и избивают ногами», — рассказал Лисовский.

По его словам, после расставания Слониной с избитым актером, «Павленский и Шалыгина позвонили ей, пригласили к себе в гости». «Она пошла. Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни (на руках). Она вышла оттуда почти голая с изрезанными пальцами. Случилось эта история в декабре», — добавил Лисовский.

Художник Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании

Сам художник подтвердил, что Слонина действительно была у них в гостях, но ничего похожего на насилие, по его словам, не было.

«Все знали, что у нас с Оксаной свободные отношения, мы не признаем институт брака, и решили по этому ударить. Я не могу сказать, как долго Слонина сотрудничает с полицией, и какую выгоду она для себя искала», — заключил он.

Ранее Павленский рассказал Дождю, что намерен просить политическое убежище во Франции. 

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