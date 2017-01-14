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В Петербурге полиция задержала актрису Театра.doc, приняв ее выступление за реальность

Новости
17:55, 14 января
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Петербургская полиция прервала спектакль «Неявные воздействия» Театра.doc, приняв выступление артистов за реальность, и задержала актрису и режиссера. Об этом сообщил в фейсбуке художественный руководитель театра Михаил Угаров.

По его словам, полицейские поверили в вымысел и решили, что актриса хочет покончить с собой. Задержанными оказались актриса Марина Карлышева и режиссер Всеволод Лисовский.

«После профилактической беседы актрису и режиссера любезно отвезли на место действия, чтобы продолжить спектакль», — написал Угаров.

Координатор проекта «Открытая Россия» Мария Баронова уточнила, что роль актрисы заключалась в том, «чтобы стоя на балконе, кричать о собственном грядущем самоубийстве». «Делала она это настолько убедительно, что прохожие под тем самым балконом вызвали полицию, а полиция честно противодействовала плану по наложению на себя рук.», — рассказал Баронова.

Действие спектакля «Неявные воздействия» проходит не на сцене, а на улицах, в торговых центрах, в домах и других общественных местах. «Порядок и форма исполнения номеров определяются спонтанно, зрители влияют на развитие сюжета так же, как и актеры», — говорится на сайте театра.

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