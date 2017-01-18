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Главой Европарламента избран кандидат от Европейской народной партии

Новости
02:05, 18 января
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Новым главой Европарламента избран итальянец Антонио Таяни, выдвинутый Европейской народной партией, сообщает пресс-служба парламента.

Соперником Таяни был еще один итальянец, Джианни Пителла. В поддержку Таяни высказался 351 депутат, в поддержку Пителла — 282.

Reuters отмечает, что победу 63-летнему консерватору и стороннику бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони принесла поддержка правящих консервативных партий Великобритании и Польши, выступающих с резкой критикой Евросоюза.

Выступая перед депутатами перед выборами, Таяни заявил, что Евросоюз переживает трудные времена.

«Мы не всегда согласны друг с другом. Но мы все понимаем, что должны найти решения. Эти решения не заключаются в том, чтобы иметь все больше и больше Европы, но они не заключаются и в подрыве европейского проекта», — отметил он.

Таяни ранее был заместителем председателя Европейской комиссии, заместителем председателя Европарламента, а также журналистом. На посту президента он сменит немецкого социал-демократа Мартина Шульца.

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