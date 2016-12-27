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ТАСС назвал «попадание посторонних предметов» в двигатель основной версией крушения Ту-154
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ТАСС узнал об обнаружении одного из «черных ящиков» потерпевшего крушение Ту-154

Новости
07:44, 27 декабря
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Один из «черных ящиков» потерпевшего крушение Ту-154 Минобороны найден, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

РИА Новости /  МЧС РФ

«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — рассказал собеседник агентства.

Также обнаружены тела еще троих погибших и «большое количество останков», добавил источник агентства.

Накануне была найдена хвостовая часть самолета.

«Коммерсантъ» ранее рассказал о показаниях свидетеля крушения самолета. Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ находился на катере в акватории Черного моря и видел, как лайнер снижался с задранным вверх носом. Свидетель отметил, что самолет, казалось, пытался сесть на воду.

По данным «Известий», основными версиями крушения называют перегрузку самолета и некачественное топливо. Помимо этого к аварии могла привести ошибка пилотирования или технические неполадки самолета, сообщили газете в Центре общественных связей ФСБ. «Коммерсантъ» отмечает, что причинами крушения также мог стать сбой в работе закрылков или стабилизатора, а также резкое падение тяги двигателей самолета.

Самолет Ту-154 Минобороны вылетел из аэропорта Адлера утром 25 декабря и упал через две минуты после взлета. На борту находились 92 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты телеканалов «Звезда», «Первый» и НТВ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также военные и госслужащие.

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