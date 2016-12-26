ТАСС сообщил об обнаружении тела командира Ту-154

Водолазы подняли тело командира разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Романа Волкова на поверхность. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков», — сказал собеседник агентства. По его словам, также были подняты еще 70 фрагментов тел.

Источник в оперативном штабе на месте катастрофы рассказал «Интерфаксу», что сейчас подняли останки около 80 человек. Участники поисковой операции обнаружили крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета, добавил собеседник агенства,

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции, сообщила, что спасатели нашли и подняли на поверхность тело Волкова. Позже источники издания в Западном военном округе уточнили, что тело одного из членов экипажа действительно подняли, но это был не Волков.

Самолет Ту-154 Минобороны пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Адлера, куда лайнер приземлялся для дозаправки. Вскоре его обломки нашли в акватории Черного моря.

Лайнер направлялся в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов, военнослужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. На месте крушения в общей сложности нашли 13 тел.

ФСБ называет четыре основные версии причины авиакатастрофы: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. Версия теракта в число приоритетных не входит, подчеркнули в ведомстве. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, назвал перегруз одной из версий авиакатастрофы Ту-154.