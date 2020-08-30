ТАСС: прокуратура не нашла нарушений при перевозке двух собак, получивших травмы на рейсах «Аэрофлота»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура не нашла нарушений при перевозке двух собак, пострадавших на рейсах «Аэрофлота» в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных округах.

Фото: агентство «Москва»

«В ходе прокурорской проверки нарушений не выявлено», — сказал собеседник агентства. Официально в прокуратуре о результатах проверки не сообщали.

22 июня Кристина Ильичева рассказала в инстаграме, что ее собака получила травмы после полета в грузовом отсеке на рейсе в Симферополь. По ее словам, вся клетка была в крови, песке и грязи. Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин утверждал, что авикомпаниая отследила все перемещение клетки с собакой и установила, что она была «была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно».

Об еще одном случае сообщал сайт «Город 32». Он произошел не рейсе из Петропавловска-Камчатского в Москву. Хозяйка получила таксу с серьезной травмой глаза. По словам владелицы собаки, врачи заявили, что характер травмы указывает на сильнейший удар.