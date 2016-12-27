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ТАСС назвал «попадание посторонних предметов» в двигатель основной версией крушения Ту-154
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ТАСС назвал «попадание посторонних предметов» в двигатель основной версией крушения Ту-154

Новости
08:28, 27 декабря
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Приоритетной версией крушения Ту-154 Минобороны является попадание посторонних предметов в двигатель, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Он отметил, что по-прежнему проверяются версии, связанные с ошибкой пилотирования и техническими неполадками.

Накануне в ФСБ назвали четыре основные версии крушения самолета — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. При этом через несколько часов после катастрофы в Минобороны сообщили об исправности Ту-154.

Ранее ТАСС сообщил об обнаружении одного из бортовых самописцев самолета, трех тел погибших и «большого количества останков». Накануне источник «Интерфакса» в оперативном штабе поисково-спасательной операции в Черном море сообщил, что спасатели нашли останки 80 человек, находившихся на борту самолета. ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщал, что из воды были подняты «70 фрагментов тел».

Крушение Ту-154 в Черном море произошло утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, среди них артисты ансамбля имени Александрова, журналисты телеканалов НТВ, «Первый» и «Звезда», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Все они погибли.

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