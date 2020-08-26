На западе Москвы произошел пожар в жилом доме. Есть пострадавшие

В жилом доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС.

Обновление в 10:40. МЧС сообщило, что пожар потушен, как минимум один человек пострадал. «Интерфакс» сообщает о четырех пострадавших. При этом в «Мосгазе» сказали агентству «Москва», причиной пожара в доме не могло стать газовое оборудование. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет.

Baza пишет, что в доме горят квартиры на нескольких этажах. Агентство «Москва» уточняет, что горят квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пожар возник после взрыва бытового газа в доме. По данным источника «Интерфакс», несколько человек отрезаны огнем на верхних этажах горящего дома, в здании рушатся перекрытия.